美国中期选举后，社交媒体上流传有关选举舞弊的虚假说法，其中包括据称在休斯敦发现了超过2万张有利于民主党的假选票。联邦调查局在书面声明中称该信息不实，并表示未开展任何与选举有关的行动，德国之声报道。

图片未能证实该说法

一则浏览量超过40万次的帖子使用了三张图片，但这些图片并不能证实得州发生突袭行动的说法。一张FBI车辆的照片是在另一场行动中拍摄的——对佐治亚州富尔顿县一处选举仓库的突袭；在这次行动中，今年查获了2020年选举的选票。车辆上可见“FBI Atlanta”的字样。

另一张图片显示的是休斯敦的一处仓库设施，但它来自Public Storage公司的网站。第三张照片展示了带有旧金山市和县选举部门字样的选票，同样与所谓得州行动无关。

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关于口译员和NBC图像的说法

另一则病毒式传播的帖子涉及缅因州刘易斯顿一个投票站的视频。一家右翼媒体称，画面中一名男子帮助选民填写选票， allegedly表明存在一场协调一致的窃取选举的企图。不过，该州法律允许因身体残疾、文盲或宗教信仰而无法阅读或填写选票的选民请求他人协助。州务卿办公室向当地媒体表示，未收到有关口译员实施欺诈的可信报告。

德国之声还核查了一张仿NBC播出风格制作的伪造图像，其中得州总检察长肯·帕克斯顿被归称说过有关选举结果据称不公正的话。据该媒体报道，帕克斯顿祝贺詹姆斯·塔拉里科获胜，并表示将为他为得州和国家取得成功祈祷。其他虚假图像传播了共和党在众议院和参议院获胜的编造结果。

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