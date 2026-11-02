芬兰加入了法国提出的核威慑倡议。双方已于上周正式启动了相关合作工作。

芬兰总统亚历山大·斯图布于11月2日在赫尔辛基出席国家国防课程开幕式时发表讲话时宣布了这一消息。

他表示，合作的形式和规模尚在确定中。在做出具体决定之前，赫尔辛基计划评估各种方案的后果。

斯图布指出，与法国的合作将有助于芬兰更好地理解核大国在评估自身行动后果时的思路，并加强共同威慑。

与此同时，总统强调，加入北约以及美国提供的延伸核威慑仍是芬兰安全的基础。他还表示，欧洲应越来越多地依靠自身的国防能力。

此外，斯图布还提到了他最近与弗拉基米尔·普京的电话交谈，挪威总理也一同参加了此次通话。据他介绍，在通话中，他们重申了对乌克兰的坚定支持。

来源：芬兰总统官方网站

芬兰东正教教会领袖埃利亚大主教对俄罗斯东正教会领袖基里尔的言论表示愤慨，后者利用基督教修辞为核武器辩护并予以祝福。

芬兰成为全球首个颁发乏核燃料最终处置库运营许可证的国家。该设施旨在将危险废物深埋地下进行长期储存。

芬兰将加入法国提出的核威慑倡议，该倡议由法国总统埃马纽埃尔·马克龙在乌克兰战争及关于未来安全保障的讨论背景下，向欧洲盟国推动。

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