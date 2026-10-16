芬兰计划于11月初推出FI-Alert系统，向特定地区民众的手机直接发送紧急预警。该新机制旨在补充现有预警渠道，并使当局能够近乎即时地向公众通报危险。

据YLE News报道，该系统基于Cell Broadcast技术和EU Alert概念。用户无需安装单独的应用程序、订阅服务或提供个人数据，包括电话号码或位置信息，即可接收消息。

FI-Alert将如何运作

预警将发送至已开机并设置为接收Cell Broadcast消息的手机。通知将自动显示在屏幕上，并持续显示，直至用户确认已收到。

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该系统还将使用特有提示音来吸引用户注意预警，即使手机处于静音模式也是如此。芬兰内政部曾指出，这项技术适用于紧急情况，因为它不会像大规模发送短信那样给移动网络带来同等负荷。

现行预警方式

目前，芬兰可通过112 Suomi和Yle应用程序、电视和广播、112图文电视页面以及112.fi和yle.fi网站获取紧急预警。当局还可使用警报器向民众发出警报。

政府于8月提议修改紧急预警法，以允许使用Cell Broadcast技术。预计总统亚历山大·斯图布将于周五批准该法律，随后该法律将于11月初生效。

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