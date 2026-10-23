冯·德·莱恩指责俄罗斯在袭击一艘民用船只后导致黑海局势升级

欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯·德·莱恩谴责了在罗马尼亚近海黑海发生的又一起针对商船的袭击事件，并将责任归咎于俄罗斯。 袭击造成一名船员死亡，另有三名船员下落不明。

乌尔苏拉·冯·德·莱恩强调，袭击民用船只不仅威胁到无辜民众的安全，更是对国际法的严重违反。

“我对俄罗斯在黑海地区的又一次升级行为深感担忧。一艘载有乌克兰和阿塞拜疆船员的民用船只在罗马尼亚近海遭到袭击，”她在推文中写道。

欧盟委员会主席还向仍在搜寻失踪船员的救援人员表示感谢。

“我的心与遇难船员的家人和亲友同在，也与目前仍被视为失踪的三名船员的家人同在，”冯·德·莱恩强调道。

欧盟委员会主席将此次事件称为俄罗斯在黑海地区升级局势的又一表现，并向遇难船员及失踪船员的家属表示支持。

欧盟委员会主席在社交媒体X上发布了这一消息。

10月23日上午，商船“Khoryv”号在罗马尼亚近海的黑海海域沉没，据初步消息，该船可能遭无人机击中。 船上共有13名船员，其中包括10名乌克兰公民和3名阿塞拜疆公民。

克罗地亚海员工会要求将保加利亚和罗马尼亚近海的黑海部分海域宣布为作战区。 起因是“Wine Trader”号商船遭到无人机袭击，导致数名船员失踪，其中包括一名克罗地亚公民。

在比利时布鲁塞尔，北约决定通过增派巡逻机、雷达系统和无人机来加强在黑海地区的军事存在。

保加利亚证实，波音P-8A“海神”海上巡逻机正在黑海执行侦察任务。 总理鲁门·拉德夫表示，该飞机正在执行侦察任务，以在该地区商船遭遇无人机袭击后，识别潜在威胁。

关注我们在