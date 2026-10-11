尼日利亚州长论坛计划设立国家营养干预基金，以支持在全国774个地方政府区域实施Nutrition 774计划。Premium Times Nigeria报道称，此消息援引了副总统媒体与传播高级特别助理斯坦利·恩克沃查的声明。

赞法拉州州长道达·拉瓦尔在埃塞俄比亚宣读于亚的斯亚贝巴通过的尼日利亚州长论坛承诺时，宣布了这一意向。他表示，该基金旨在推动州一级的领导力，增加国内投资，奖励有效的项目执行，并促进营养指标实现可衡量的改善。

36个州的州长还表示，作为抗击饥饿工作的一部分，他们打算宣布全国营养紧急状态。

埃塞俄比亚的经验

这一承诺源于尼日利亚与埃塞俄比亚就营养领域领导力进行的为期三天的经验交流。尼日利亚代表团由副总统卡希姆·谢蒂马率领。与会者尤其研究了埃塞俄比亚在Seqota宣言框架下采用的营养服务提供方式。

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拉瓦尔表示，州长们打算加强国内融资，强化地方层面的问责，并建立统一的营养规划和预算制度。他说，Nutrition 774计划已包含许多在埃塞俄比亚应用的原则，而此次经验交流为加强该计划提供了实践经验。

两个州的针对性措施

国家初级卫生保健发展署署长穆伊·艾纳表示，联邦政府将于两个州启动针对性措施。这两个州将根据发育迟缓水平选定，随后将确定明确目标，并根据需求制定跨部门措施。

艾纳表示，相关部长和联邦机构应与州长共同确定行业优先事项，并在各级政府之间分配责任。该计划还 предусматривает对措施成本进行评估、共同融资以及用于跟踪进展的指标。卫生与社会福利协调部长穆罕默德·帕特表示，承诺落实情况将通过国家营养委员会向副总统报告。

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