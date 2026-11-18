一名俄罗斯潜水员试图用一根棍子将章鱼从藏身处引出来，但这一举动却演变成了一场危险的搏斗。 这只海洋生物在水下袭击了这名男子，其中一条触手甚至钻进了潜水员的嘴里。

结果，这名男子不得不为保命而奋力搏斗。

这起事件发生在俄罗斯滨海边疆区海岸附近的一次潜水活动中。在发布的视频中可以看到，潜水员正靠近一只藏身于海底岩缝中的章鱼。

潜水员用一根棍子戳这只海洋生物，试图把它赶走。

但章鱼采取了防御姿态并喷出了黑色墨汁，随后意识到无法逃脱，便开始紧紧缠住潜水员。 潜水员试图将它从手上扯下来，但章鱼反而抓得更紧，并爬向他的脸部，用八条触手紧紧缠住了他的脖子。

惊恐的潜水员拼命试图挣脱章鱼的缠绕，并用尽全力游向水面。到了水面，他试图喘口气，但这并未能避免后续的搏斗。

随后，章鱼开始用触手缠绕潜水员的躯干，并将触手塞进他的嘴里。这名男子与这只海洋生物搏斗了一分钟多，才终于挣脱了它的缠绕。

此后章鱼的下落不明。视频结束时，潜水员正将它紧握在拳头里。

该男子的行为激怒了社交媒体用户。

“和章鱼搏斗想必很可怕，但这个家伙，见鬼，活该。 说真的，你为什么要拿棍子去戳大自然中最聪明的动物之一呢？”一位网友在视频下这样写道。

《每日星报》对此进行了报道。

这是在抵御骚扰。研究人员拍摄了一段视频，视频中一只雌性章鱼向雄性章鱼抛掷沙子。

视频：加利福尼亚近海拍摄到一只大耳朵章鱼

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