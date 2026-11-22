图片：俄罗斯“水星”号护卫舰在遭到无人机袭击后沉没
俄罗斯黑海舰队战舰“水星”号护卫舰在利比亚班加西港的码头墙附近，遭不明无人机袭击后沉没。11月22日，卫星拍到了该舰被击沉的画面。
据美联社记者的初步调查显示，数架乌克兰海军无人机从位于利比亚西部、由乌克兰军队控制的基地向该舰发射。 在此次袭击中，至少有四架无人机被拦截并击落，而其中两架无人机成功击中了该舰。 据官员透露，乌克兰无人机专家主要在沿海城市米苏拉塔的空军基地，以及首都的黎波里和沿海城市扎维耶的其他军事设施中开展行动。
该护卫舰沉没造成的不可挽回损失估计约为2.5亿至3.5亿美元。 这是一艘相对较新的军舰，于2020年下水，但直到2023年才正式编入俄罗斯海军。 该舰装备有八套导弹发射装置、防空系统及其他武器。
来源：美联社。
11月22日，在利比亚，一艘受制裁的补给货船“阿斯卡隆”号（ASCALON）遭海上无人机击中，该船当时正从加里宁格勒驶往班加西港，据信船上载有供 俄罗斯“非洲军团”的军事装备和技术。
利比亚班加西港发生剧烈爆炸并引发大规模火灾，据推测，俄罗斯20380型“守卫者”级导弹护卫舰“水星”号可能已被摧毁。
班加西爆炸的具体原因目前尚未披露，但《Naval News》提到了此前在地中海针对与俄罗斯有关联的船只开展的成功行动，据报道乌克兰参与了其中： 特别是2024年12月23日击沉“大熊座号”（Ursa Major）船只，以及2026年3月3日在利比亚近海击沉液化天然气运输船“北极梅塔加兹号”（Arctic Metagaz）。 与此同时，班加西当地当局和民防部门证实了上午海军基地发生爆炸和火灾的事实，但坚称事件发生在弹药库，而非俄罗斯军舰上。
在利比亚，乌克兰海军无人机击沉了俄罗斯“水星”号护卫舰，该舰估价约2.5亿至3.5亿美元，于2020年下水，并于2023年编入舰队。 根据对此次袭击的初步调查，数架无人机从利比亚西部的基地向该舰发射，其中至少有四架被拦截并击落， 另有两架击中了该舰——该舰配备了八套导弹发射装置和防空系统；与此同时，乌克兰无人机专家主要在米苏拉塔空军基地以及的黎波里和扎维耶开展行动。
来源：美联社。