在俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京于中国深圳发表演讲期间，讲台上摆放了一组形似花环的花艺作品。由于红色花卉在中国和俄罗斯文化中具有不同的象征意义，其外观引起了广泛关注。

在中国文化中，红色传统上象征着喜悦、幸福、好运和安康。它在各种庆典活动中被广泛使用，尤其是婚礼和新年庆祝活动。

相反，在中国，葬礼仪式上以白色和素雅的深色为主。人们通常会避免使用红色，正是因为它具有喜庆的含义。

与此同时，在俄罗斯，红色鲜花（尤其是康乃馨）常被用于悼念传统中。人们会将它们供奉在纪念碑、纪念馆和墓地旁。

因此，普京讲台旁的花艺布置可能会因文化背景的不同而引发各种联想。但同时，也没有理由断言这是刻意放置以暗示葬礼象征意义。

11月18日，弗拉基米尔·普京与中国国家主席习近平在深圳举行的亚太经济合作组织（APEC）峰会期间举行了长达两小时的会谈。

在计划与美国总统唐纳德·特朗普会晤前夕，双方就经济合作及国际问题进行了讨论。

会谈期间，普京表示将发展莫斯科与北京之间的合作。习近平则称这位俄罗斯独裁者为老朋友。

此次会晤是在美、中、俄三国领导人三边会谈筹备之际举行的。

弗拉基米尔·普京抵达中国深圳，参加亚太经济合作组织峰会。 这架搭载着“侵略国”俄罗斯联邦元首的伊尔-96飞机，于周三凌晨两点过后不久降落在宝安国际机场。

在11月18日于中国举行的峰会上，这位克里姆林宫领导人表示，欧洲国家未能适应失去进入俄罗斯市场以及廉价能源供应的局面。他认为，这导致欧洲地位削弱，经济潜力下降。

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