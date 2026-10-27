图片：波兰一名渔民钓到了一条长近三米的巨型鲶鱼

德国垂钓者奥利弗·舍费尔与来自荷兰的搭档凯文·克雷默斯在波兰里布尼克市的水库中钓到了一条长达2.92米的巨型鲶鱼。 这一惊人的渔获成为10月10日至11日举行的国际钓鱼锦标赛中最引人注目的战绩之一。

约150名垂钓者代表来自欧洲各国的70支队伍参加了比赛。舍费尔和克雷默斯专程来到波兰，参加这次掠食性鱼类垂钓比赛。

34岁的奥利弗·舍费尔在收线时就意识到钩上挂了一条大鱼，但直到这条鲶鱼首次浮出水面时，他才真正意识到这尾鱼的实际大小。

钓手们使用了一根专门用于钓大鲶鱼的钓竿和软塑料鱼饵。当舍费尔与鱼搏斗时，克雷默斯则逆风操控船只保持航向。

拉鱼过程持续了半个多小时。直到那时，两人才终于将这条巨型鲶鱼拖上岸。

回到岸边后，裁判对这条鱼进行了测量。鲶鱼的长度为292厘米。根据比赛规则，测量结束后，它被放回了水库。

舍费尔解释说，将鱼用帆布拖上岸，是为了避免损伤其体表的保护性黏液层。

尽管这一捕获量令人印象深刻，但仅凭一条大鲶鱼还不足以赢得比赛。比赛结果由总积分决定。

根据波兰钓鱼协会（PZW Katowice）的比赛规程，奥利弗·舍费尔和凯文·克雷默斯以28 930分的成绩获得亚军。

他们的其他渔获也计入了总成绩。特别是，钓手们在黎明时分钓到了梭鲈，其中一条鱼的长度达81厘米。

这条来自里布尼克的巨型鲶鱼可能为当地钓友所熟知。据媒体报道，参赛选手推测这正是2025年10月锦标赛期间捕获的那条鱼。

当时，波兰渔民克什什托夫·皮拉和阿德里安·贡塔日也捕获了一条长292厘米的鲶鱼。据《柏林日报》报道，此后这条鱼虽然没有变长，但体积明显增大。

国际体育钓鱼协会（IGFA）以重量为标准统计鲶鱼记录，而目前尚无以长度为标准的官方世界纪录榜。

2023年，意大利渔民亚历山德罗·比安卡迪在波河中钓到了一条长2.85米的鲶鱼。因此，在钓鱼爱好者眼中，波兰的里布尼克被视为曾捕获过已知最长鲶鱼之一的地点。

取得成功后，奥利弗·舍费尔并未放弃这一雄心勃勃的目标。他在接受《图片报》采访时表示，现在他希望钓到一条三米长的鲶鱼。

据德国联邦自然保护局的数据，欧洲鲶鱼是该大陆最大的本土淡水鱼。它体长可达三米，体重可达150公斤。

鲶鱼拥有细长的无鳞躯干、宽大的头部以及六根触须，这些触须有助于它在浑浊的水中定位。 其主要食物为鱼类，但大型个体有时也会捕食小型水鸟和哺乳动物。

2026年，欧洲鲶鱼被选为德国的“年度鱼类”。

里布尼克的水库具有一个特殊特点：它被用作燃煤电厂的冷却池，加热后的水会从那里回流到水库中。据舍费尔介绍，水温越高，鱼的摄食越活跃。 正因如此，水库中的鲶鱼、鲤鱼和梭鲈能够更快地生长。

气候变化也影响着欧洲鲶鱼的扩散。 起初，该物种主要分布于多瑙河和莱茵河流域。随后，得益于早在19世纪就开始实施的放流计划以及水运通道（特别是美因-多瑙运河）的发展，其分布范围显著扩大。

据《Focus》杂志援引生物学家尤尔根·海斯特的话称，鲶鱼种群无论在分布范围还是种群密度上都在增加。与此同时，冷水性鱼类，特别是溪鳟，正逐渐失去适宜的生存条件。

尽管体型庞大，欧洲鲶鱼通常不会对人类构成严重威胁。它们牙齿较小，且在非产卵期表现出危险行为的风险被认为很低。

不过，也有鲶鱼袭击游泳者的案例。2025年6月，在中弗兰肯地区的布罗姆巴赫湖，一条长约两米的鲶鱼咬伤了数人。当时游泳者仅受轻伤。

德国媒体Euronews对此进行了报道。

需要提醒的是，10月底，乌克兰的捕鱼季将进入深秋阶段。 此时水温急剧下降，温和的鱼类逐渐迁移至越冬水域，活动量随之减少。而掠食性鱼类则开始所谓的“秋季狂食”，试图在冬季来临前储备脂肪。

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