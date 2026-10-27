11月19日，法国国民议会将审议社会党提出的一项建议，即将约30万至40万名在法国无适当证件工作的外国人的身份合法化。该法案规定，在法国受雇超过六个月的人可获得合法身份，Politico Europe报道。

社会党的提议

该倡议由社会党议员保罗·克里斯托夫尔提出。提案文本提及西班牙首相佩德罗·桑切斯的政策，他选择为外国人提供合法定居和工作的机会，而不是试图控制移民流动。

今年早些时候，西班牙开始向约50万名无证移民授予合法身份。为此，他们必须证明已在该国居住至少五个月，有工作或与西班牙存在家庭关系，并且没有犯罪记录。

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左翼支持与投票预测

预计中左翼总统候选人拉斐尔·格吕克斯曼将支持这一倡议，他已在采访中表示支持。该法案可能会团结左翼议员，但中右翼和极右翼团体的反对意味着它可能无法获得通过。

格吕克斯曼竞选团队的一名代表表示，有关移民的讨论应使他与中右翼竞争对手爱德华·菲利普区别开来。菲利普认为，合法化计划应取决于全欧洲范围的协议。根据Politico委托Cluster17进行的民调，在2022年选举中投票支持埃马纽埃尔·马克龙的选民中，29%计划支持格吕克斯曼，49%计划支持菲利普。

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