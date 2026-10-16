在布鲁塞尔，法国和德国未能就汽车行业未来的“欧洲制造”规则、更灵活的CO₂减排要求以及从2035年起禁止内燃机达成共同立场。据Politico Europe报道，该协议草案原预计将在近期签署，但谈判于10月15日晚间陷入停顿。

德国政府发言人表示，尚未达成最终协议。该媒体称，德国社会民主党——执政联盟中的较小伙伴——反对该草案。该党担心，这份文件会削弱重要的环保目标。

相互让步

草案规定，德国将支持在《工业加速器法案》框架下为汽车工业制定更严格的“欧洲制造”标准。作为交换，该方案包括放宽内燃机要求的提议，这是柏林长期以来一直寻求的。

目前，欧盟目标规定，到2035年，配备内燃机的汽车排放量应较2021年水平减少100%。与此同时，企业可通过补偿和投资等机制获得最多10%的放宽。法德草案提议将基本目标降至90%，并针对替代燃料投资再给予最多10%的放宽，这意味着总减排幅度将为80%。

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围绕绿色钢铁的争议

该文件还规定取消对绿色钢铁投资的要求。一名来自行业游说团体的Politico Europe消息人士表示，这将使钢铁行业失去重要激励，因为汽车制造商将不会面临采购此类钢铁的压力。

此外，法国和德国提议，混合动力汽车的使用系数应根据实验室数据而非实际使用数据计算，而欧盟委员会要求采用后者。这种做法可能让汽车制造商在满足总体减排目标的同时销售更多插电式混合动力汽车。

在“欧洲制造”部分，该文本适用于27个欧盟成员国，并规定在某些条件下可将这些规则扩展至英国。即使巴黎和柏林达成协议，该方案仍须获得其他欧盟国家和欧洲议会的批准。

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