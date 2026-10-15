在与德国和西班牙共同推进的未来作战航空系统（FCAS）项目终止后，法国将通过国家项目研发下一代战斗机“未来作战飞机”（Avion de Combat du Futur，ACF）。法国空天军参谋长热罗姆·贝朗热在巴黎国民议会国防委员会听证会上表示，这款新飞机应从2040年起执行常规作战任务。

国家ACF项目

据Defense News报道，法国不排除与其他国家合作，但合作不会成为飞机研制的决定性因素。法国和德国在6月同意终止FCAS，此前达索航空与空中客车之间围绕技术要求和工业控制权已争执多年。

贝朗热指出，FCAS框架内取得的成果不会丢失。其中包括飞机、无人机、隐身、通信和作战云技术。法国同时应继续与德国及其他国家就作战云开展合作，因为欧洲有人驾驶平台之间的互操作性非常重要。

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核威慑时间表

贝朗热表示，“阵风”继任者必须能够在2050年携带ASN4G高超音速核巡航导弹。这正是该飞机必须于2040年开始执行常规任务的原因。他还表示，到2035年，法国计划获得“阵风”F5标准型，其中将配备未来飞机的首批组成部分，包括发动机、传感器以及用于压制敌方防空系统的Stratus RS导弹的相关解决方案。

达索航空首席执行官埃里克·特拉皮耶此前表示，该公司与发动机制造商赛峰以及国防电子公司泰雷兹拥有研制下一代战斗机所需的全部能力。他估计，研发成本可能低于500亿欧元。

无人系统

法国空天军还预计将在2027年夏季接收首批远程一次性弹药——MBDA的Deluge无人机。它们将成为首个轰炸和侦察无人机中队的基础。军方同时正在试验拦截无人机，并计划为此类系统组建一个独立中队。

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