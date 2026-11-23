法国常驻联合国代表热罗姆·博纳丰在11月23日（星期一）举行的联合国安理会会议上表示，俄乌战争降级的可能性是切实存在的， 尽管这一可能性十分脆弱，并呼吁莫斯科在进一步升级冲突与采取增进信任的措施以启动和平对话之间做出选择。

他表示，法国准备与合作伙伴一道，在乌克兰和美国参与的情况下，与俄罗斯进行严肃谈判；这位外交官还将乌克兰提出的将奥列什基行动经验推广至另外15个地区的提议称为一个机会，俄方应当抓住这一机会。

博纳丰呼吁对袭击能源基础设施和在黑海袭击航运实施“双重暂停”，以保护平民、恢复航行自由并保障全球粮食安全。 他表示，自今年年初以来，黑海已有40名不同国籍的水手丧生，至少300艘民用船只遭到袭击， 而7月至10月期间未能从黑海出口的粮食，本可养活1.23亿正遭受严重粮食短缺的人口，特别是苏丹、南苏丹、索马里和也门等国的民众。

面对俄罗斯针对关键基础设施（尤其是能源基础设施）的有针对性打击，法国驻乌克兰代表处负责人向乌克兰表达了声援，并指出克里姆林宫企图在今年冬天引发人道主义灾难， 以此迫使乌克兰人屈服。

来源：乌克兰通讯社。

拉脱维亚总统埃德加斯·林克维奇斯在联合国呼吁俄罗斯立即停止对乌克兰能源、粮食基础设施以及黑海民用航运的袭击。

在俄罗斯袭击扎波罗热州科米舒瓦哈村后，拉脱维亚提议召开联合国安理会紧急会议。里加方面表示，这是俄罗斯对乌克兰平民发动的又一次袭击。

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