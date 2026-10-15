法国正在研究将核动力航空母舰“戴高乐”号的服役期延长至2038年之后的可能性，届时该舰计划由新舰France Libre接替。法国海军参谋长克里斯托夫·克吕泽尔海军上将在巴黎国民议会国防委员会听证会上表示，Defense News报道。

延长该航母服役期的可能性将在即将进行的大修期间评估。研究将涵盖舰载系统和核动力装置的状况，特别是反应堆堆芯的磨损程度，以及能否将燃料在舰上保存更长时间。结果将于2029年初出炉，并将决定该舰的未来命运。

向新航母过渡

根据现行计划，France Libre将于2038年加入舰队。2036年至2038年期间，该舰与“戴高乐”号将同时服役，这将确保两支航母舰员之间持续传递经验。这将是自20世纪90年代末以来，法国海军首次拥有两艘航空母舰。

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克吕泽尔指出，两艘舰将能够从土伦基地维持持续战备状态，但是否需要第二艘航母的决定具有政治性质。他表示，为了让航母持续部署在海上，法国将需要三艘这样的舰艇。France Libre的建造预算估计为100亿欧元。

美国制造的弹射器

这艘新航母长310米、排水量约8万吨，计划配备美国制造的电磁弹射器。克吕泽尔表示，尽管美国总统唐纳德·特朗普下令让美国舰队恢复使用蒸汽弹射器，法国并未放弃这一计划。

这位海军上将称电磁系统可靠，并援引美国海军近4万次飞机弹射起飞以及约98%的可用率。他还表示，法国计划在项目初期采购大量备件，以便能够自行进行维修。

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