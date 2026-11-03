法国启动工业协议发展海军无人机——Defense News

法国启动了一项与国防工业的新“协议”，旨在建立一个国家级无人系统制造商生态体系，使其能够迅速为海军需求研发装备。武装部队部长凯瑟琳·沃特兰于11月3日在巴黎附近举行的Euronaval展会上宣布了这项倡议，Defense News报道。

用于海上任务的无人机

据法国国防部消息，这一新机制旨在将武装部队的需求与工业能力结合起来。无人平台计划用于海上扫雷、收集水文和海洋学数据，以及在大深度勘察海床等任务。

在Euronaval上宣布的措施包括采购LD Travocean公司的第二台ROV Deep Sea遥控水下航行器。该设备重3600公斤，能够下潜至6000米深度。2024年订购的首台此类无人机于上周完成了在设计深度进行的鉴定测试。

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新型水下航行器和用于护卫舰的导弹

法国还计划采购8台由Exail生产的A18反水雷机器人。这些是多传感器水下无人机，旨在探测和识别水雷，并在后续将其排除。

法国海军还将从Naval Group获得第二台作战无人水下航行器。根据该部一名代表的说法，它将比第一台测试样机略长：长度超过10米，重量超过10,000公斤。该设备可在水下停留数周。

此外，国防部门代表与Naval Group和MBDA达成协议，将增加法国FDI级护卫舰上的Aster防空导弹载弹量。现有舰艇将改装为可发射32枚导弹，而非16枚；新护卫舰则将配备32单元发射装置建造。

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