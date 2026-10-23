在法国，宪法自由保护协会Adelico和法官工会向国务委员会提交紧急申请，反对总统埃马纽埃尔·马克龙呼吁禁止非由工会组织的示威活动。据阿纳多卢通讯社援引Franceinfo报道。

申请人的诉求

这些协会请求法国最高行政法院暂停执行该决定，以及为实施该决定而发布的任何指示。国务委员会必须在48小时内就该申请作出裁决。

巴黎律师公会律师、Adelico顾问让-巴蒂斯特·苏夫龙称，总统的声明是滥用权力。申请中指出，国家元首自行为省长制定禁止政策，作出了没有任何立法文件授权其作出的决定。

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申请人还批评将禁止示威作为一项总体建议，以及对工会组织和其他公民加以区分。他们认为，举行示威活动的权利属于所有人，而不仅仅属于工会。

马克龙的声明

马克龙在一次安全委员会会议上宣布，在未来几天，包括10月24日星期六，将在可能的情况下禁止没有工会组织者的示威活动。省长应审议工会的请求，并提出替代路线，以保护市中心、企业和公共建筑。

政府发言人莫德·布雷容表示，对于非由工会组织的示威活动的限制，将根据每个案件分别确定。

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