即将举行的法国总统大选可能会对巴黎方面今后对乌克兰的支持产生重大影响。 两位有影响力的法国政界人士——极右翼“国民联盟”领导人玛丽娜·勒庞和激进左翼政党“不屈的法国”代表让-吕克·梅朗雄 ——都对向基辅提供援助的某些方面提出了批评。他们的言论在乌克兰的欧洲伙伴中引发了担忧。

该媒体指出，尽管存在重大的意识形态分歧，勒庞和梅朗雄仍对北约政策的某些方面以及法国目前支持乌克兰的做法持批评态度。 政治对手还指责这两位政界人士使用了与俄罗斯关于战争的言论相呼应的论调。

“国民联盟”领导人玛丽娜·勒庞曾多次表示，由于预算状况严峻，法国已无力继续以目前的规模向乌克兰提供资金。

这位政治家解释其立场时称，必须优先将国家资金用于满足法国民众的国内需求。与此同时，她将对乌克兰的财政支持与其他形式的支持区分开来：勒庞表示可以继续向乌克兰提供军事装备并培训乌克兰军人。

据《Politico》报道，11月16日，勒庞在会见乌克兰驻法国大使后确认，若她在2027年总统大选中获胜，将停止向基辅提供财政援助。

双方还单独讨论了勒庞与乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基可能举行的会晤。这位法国女政治家提议在布鲁塞尔而非基辅进行谈判。这一提议是在关于乌克兰后续资金支持的争议背景下提出的。

“不屈的法国”党领袖让-吕克·梅朗雄就俄乌战争发表的言论也引发了关注。

特别是，这位政治家反对乌克兰对俄罗斯境内实施远程打击。他推测，此类袭击可能会加剧莫斯科与欧洲各国之间的紧张局势。

梅朗雄支持在顿巴斯举行公投以决定该地区归属乌克兰还是俄罗斯的提议也招致了批评。这一提议违背了乌克兰主权和领土完整的原则。

与此同时，梅朗雄表示支持俄军从乌克兰撤军，并否认其立场意味着为俄罗斯的侵略行为开脱。

在国防、外交和财政援助方面，法国仍是乌克兰重要的欧洲合作伙伴之一。巴黎参与了自愿者联盟的工作，就未来的安全保障进行讨论，并制定了在战斗行动结束后支持乌克兰的可能国际机制。

法国政治领导层的更迭可能会导致与基辅在某些合作领域的调整。特别是，当前的财政援助水平以及巴黎在某些军事支持问题上的立场都可能面临变数。

与此同时，玛丽娜·勒庞和让-吕克·梅朗雄的立场并不意味着未来的法国政府一定会停止对乌克兰的支持。该国的最终方针将取决于总统选举的结果、政府组成以及国家机构的决策。

《Politico》报道了这一消息。

玛丽娜·勒庞表示，如果上台执政，法国将履行已作出的支持乌克兰的承诺。具体而言，这包括欧盟为基辅提供的900亿欧元联合贷款。

需要指出的是，勒庞已同意与泽连斯基会面。

此外，在计划于2027年举行的法国总统大选第一轮投票的全部五种情景中，玛丽娜·勒庞和让-吕克·梅朗雄均位列前两名。

此前，法国曾爆发抗议活动，反对玛丽娜·勒庞所在政党的党代会。

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