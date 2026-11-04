欧盟移民事务委员马格努斯·布伦纳向欧洲议会议员表示，在计划扩大Frontex授权范围的框架内，该机构将能够协助把人员从欧盟国家遣返至欧盟集团外的返回中心，以及从这些中心遣返至第三国。Politico Europe报道。

扩大Frontex的作用

布伦纳上周提出了对Frontex进行大规模改革的计划。该计划规定，该机构将在返回程序中提供从开始到结束的支持，而作出让人员返回决定的权力仍将由欧盟成员国的国家主管部门行使。

根据欧盟委员会的计划，Frontex将负责战略规划、整合资源以更经济地实施返回，并支持重新融入社会。新权限还可能允许该机构协助欧盟以外国家从其领土上遣返人员。

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欧洲议员的担忧

中间派欧洲议员和左翼政治力量代表担心，该机构更广泛的授权可能加大对基本权利的风险。荷兰绿党欧洲议员蒂内克·斯特里克询问，如果Frontex必须在拥有不同法律制度的第三国开展行动，如何保证该机构遵守欧盟法律。她认为，这一机制可能增加侵犯基本权利的风险。

社会党与民主党党团的法国欧洲议员穆里埃尔·洛朗表示，一个更强大的机构需要更严格的监督。布伦纳回应称，Frontex保护基本权利的义务将继续保留。他表示，只有在存在包含权利保护保障的国际协议时，该机构才会协助第三国开展返回工作，而每一项此类协议都必须获得欧洲议会批准。

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