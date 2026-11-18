俄罗斯联邦安全局伏尔加格勒州分局透露，存在一份政府内部机密决议，该决议规定在面临无人机袭击威胁时切断移动通信。 该文件出现在特勤局针对该地区24名居民提起的诉讼所作的答辩书中，这些居民要求在互联网接入受限期间其权利得到保障。

针对联邦安全局、俄罗斯联邦通信监督局及移动通信运营商的诉讼首次庭审于11月17日在伏尔加格勒中央区法院举行。

当地居民因2025年9月至12月期间频繁发生的互联网中断，于2026年底提起诉讼。区法院曾三次驳回该诉状，但地区法院撤销了这些裁决。

伊万诺夫不得不通过法律途径要求公开地区行动指挥部的决定。移动运营商“Beeline”正是援引该决定来解释通信限制的。

联邦安全局（FSB）否认其行为违法，并要求完全驳回原告关于赔偿精神损害的诉求。

与此同时，该特勤机构援引了俄罗斯联邦政府2025年9月11日第1407号决议，该决议标有“仅供公务使用”的保密等级。

据联邦安全局（FSB）的答复称，该机构已与MTS、VimpelCom（“Beeline”）和MegaFon等运营商的地区代表处就根据特勤机构指令提供通信服务的程序达成一致。

根据该程序，运营商有义务对与联邦安全局（FSB）的互动情况以及为限制通信而采取的措施保密。

因此，在法庭审理过程中，人们得知存在一份政府文件，该文件规范了在实施通信限制期间，移动通信运营商与俄罗斯特勤机构的互动。

律师伊万·伊万诺夫披露了这一消息。

俄罗斯联邦通信、信息技术和大众传媒监督局（Roskomnadzor）斥资22.7亿卢布，用于开发并实施基于机器学习算法的互联网流量过滤机制。

俄罗斯当局计划发展有线广播网络，该网络可在移动互联网中断期间成为向公众发布通知的补充渠道。俄罗斯联邦数字事务部已就《通信行业发展战略》拟定了相应的修订草案。

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