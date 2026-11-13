莱万多夫斯基未获MLS奖项提名——Interia Sport

罗伯特·莱万多夫斯基未进入2026赛季MLS个人奖项的提名名单。据Interia Sport报道，这名波兰前锋未获任何类别的提名。他所在俱乐部芝加哥火焰的所有球员也均未获得提名。

莱万多夫斯基的数据

莱万多夫斯基在常规赛19场比赛中打进9球并送出4次助攻。他从9月13日至11月1日未能进球，直到在客场对阵科罗拉多急流的比赛中替补登场，贡献一球一助攻。

芝加哥火焰在东部联盟排名第四，落后于新英格兰革命、迈阿密国际和纳什维尔SC。球队将在11月23日的首场季后赛比赛中对阵夏洛特。

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提名名单

入围以兰登·多诺万命名的联盟最有价值球员奖候选名单的球员包括莱昂内尔·梅西、埃万德、吉列尔梅、哈尼·穆赫塔尔和卡万·沙利文。安德烈·路易斯、吉列尔梅和安托万·格列兹曼获得最佳新秀类别提名。

效力于奥兰多城的格列兹曼在18场比赛中打进14球并送出7次助攻。堪萨斯城竞技的安德烈·路易斯在13场比赛中取得8球和3次助攻。在其他类别的提名者中，包括最佳年轻球员、后卫和门将，也没有芝加哥火焰的代表。

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