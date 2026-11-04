据Decision Desk HQ预测，在美国，民主党人、卫理公会牧师亚当·汉密尔顿将在堪萨斯州联邦参议员选举中击败现任共和党参议员罗杰·马歇尔。《国会山报》对此进行了报道。

截至11月3日美国东部时间22时48分，在87%的选票已统计的情况下，Decision Desk HQ预测汉密尔顿将以近9个百分点的优势获胜。若结果得到确认，他将成为自1939年以来首位来自堪萨斯州的民主党参议员。

参议院席位之争

在投票日前，Decision Desk HQ评估称，这一席位的竞争中两名候选人的胜算大致相当。与此同时，该席位此前被认为对共和党而言较为稳固。

该媒体指出，汉密尔顿预期获胜将成为民主党在本次选举周期参议院竞选中的又一次成功：该党也被预测将赢得得克萨斯州和南卡罗来纳州的席位。

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汉密尔顿现年62岁。他是美国最大卫理公会教堂的创始人。在8月赢得初选后，他的竞选活动获得了大量资金和支持。这名候选人还获得了该州有影响力的共和党人士支持，其中包括两名前州长。

竞选过程

堪萨斯州及全国层面的共和党人称汉密尔顿的信仰为“觉醒派”，并在广告中使用了经过剪辑的他的布道片段。《国会山报》写道，此举意在造成一种印象，即他认为白人的特权和食用肉类是罪。

与此同时，这位牧师和作家早已在堪萨斯州为人所知，并试图不仅争取民主党人，也争取独立选民和失望的共和党人。汉密尔顿还与部分民主党建制派保持距离：他表示，若当选，他不会支持参议员查克·舒默担任多数党领袖；他还批评乔·拜登政府在美国南部边境问题上的政策。

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