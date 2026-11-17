英格兰队前锋哈里·凯恩为国家队打入第93球，在国家队历史射手榜上超越了波兰足球运动员罗伯特·莱万多夫斯基。Interia Sport报道。

对阵西班牙比赛中的进球

在最近几场比赛前，凯恩和莱万多夫斯基均为各自国家队打入92球。这名英格兰球员在对阵西班牙、以3:2结束的比赛中罚入点球，升至排行榜第六位。

据该媒体报道，凯恩在代表英格兰队出战的127场比赛中打入93球。莱万多夫斯基为波兰队打入92球，并代表国家队出战171场。在此前对阵罗马尼亚、以1:2结束的比赛中，这名波兰球员没有增加自己的进球数。

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历史榜单领先者

国家队最高产球员中排名第一的是克里斯蒂亚诺·罗纳尔多，他为葡萄牙打入146球。随后是打入126球的利昂内尔·梅西和打入108球的阿里·代伊。排在凯恩和莱万多夫斯基之前的还有打入95球的苏尼尔·切特里，以及打入94球的罗梅卢·卢卡库。

两名球员都继续为各自国家队效力。凯恩将参加欧洲足联国家联赛A级附加赛，莱万多夫斯基则正备战定于11月17日举行的对阵瑞典的比赛。

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