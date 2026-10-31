波兰总检察长呼吁对纳沃罗茨基闯入宪法法院后的行为展开调查

波兰司法部长兼总检察长瓦尔德马·朱雷克表示，卡罗尔·纳沃茨基总统在强行闯入宪法法院时的行为令他感到担忧。他希望检察机关能采取相应措施。

“总统的行为让我非常担忧，因为我们看到了今天网上流传的那些视频， 我希望检察机关能采取相应措施，因为享有总统豁免权的人绝不应该以这种方式行事——闯入法庭并袭击法官，”这位部长说道。

朱雷克还补充道：“今天，我再次目睹了一位让我感到羞愧的国家元首。”

需要指出的是，10月31日深夜，波兰唐纳德·图斯克领导的政府与卡罗尔·纳夫罗茨基总统之间的对峙进一步升级。

反对派政客指责当局企图发动政变。在冲突背景下，公众的注意力集中在围绕宪法法庭的事件以及政府官员的行动上。

据Polsat News报道。

波兰总统卡罗尔·纳沃茨基在围绕宪法法院的冲突加剧之际，宣称国家内部安全面临威胁。他指责反对派破坏宪法秩序，并宣布将与议会各派代表举行紧急磋商。

10月30日约18:00，波兰宪法法庭官网发布公告，宣布罢免其主席博格丹·斯文奇科夫斯基和副主席巴特洛梅乌·索哈夫斯基。

据RMF24报道，波兰当地时间周五深夜至周六凌晨，在宪法法院大楼内，总统卡罗尔·纳夫罗茨基与议会选入该机构的成员之间爆发了激烈争执。 在公开的录音中，可以听到纳沃茨基对他们作为宪法法庭法官的身份提出质疑。

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