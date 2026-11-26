英国乐队Duran Duran的原始吉他手安迪·泰勒去世，享年65岁。据Channel NewsAsia报道，这名音乐人的家人和乐队成员在社交媒体及乐队网站发布的声明中公布了他的死讯。

乐队声明

Duran Duran成员表示，泰勒带着一把吉他和对乐队未来的信念，从英格兰东北部来到伯明翰。他们称，他的演奏成为推动那些让乐队获得全球知名度的歌曲的力量，而这名音乐家的幽默和直率帮助乐队保持了自身的特色。

泰勒是Duran Duran的原始吉他手。该乐队尤其凭借Hungry Like the Wolf、The Reflex和Rio等歌曲走红，其在排行榜上的上升与MTV的推出密切相关。

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与疾病抗争

2022年11月，Duran Duran入选摇滚名人堂时，泰勒表示自己已与第四期转移性前列腺癌抗争数年。因此，他无法出席颁奖典礼。

Duran Duran在1981年至1983年间发行了一系列成功的专辑。该乐队的知名歌曲还包括Girls on Film、Union of the Snake、Save a Prayer、The Wild Boys、New Moon on Monday和Come Undone。该乐队为詹姆斯·邦德电影A View to a Kill录制了主题曲，并于1985年在Live Aid演出。

该乐队拥有9张金唱片和6张白金唱片，20首单曲进入英国前20名，18首进入美国前20名。Duran Duran曾两次获得Grammy和Ivor Novello奖。

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