让-诺埃尔·巴罗称，俄罗斯外长的这一言论是企图恐吓巴黎并削弱其对乌克兰的支持。这位法国外交部长表示，此类言论是俄罗斯宣传的一部分。

“这无非是旨在恐吓我们并使我们丧失信心的宣传。是的，我们确实提供培训和技术维护。 我们向乌克兰提供装备，甚至向其出售军事装备，因此能够为其提供技术维护也是理所当然的，”这位外交部长强调道。

据他介绍，法国驻基辅大使馆有外交官和军方人员在与乌克兰保持联系。他们几乎每晚都会被俄罗斯的轰炸惊醒，而法国正竭尽全力保障他们的安全。

“是的，法国在乌克兰有存在，我们公开承认这一点。我们与这个为自由而战、同时也为我们的安全而战的民族站在一起，”这位法国外交部长表示。

当被问及为何这些任务是通过媒体报道才为人所知时，巴罗回应称，法国从未隐瞒过自己的行动。

“我们没有隐瞒任何事情。我们参与的乌克兰军人培训——涉及数万名受训士兵，特别是波兰境内的培训——这些内容都曾多次被讨论过，”他说道。

巴罗补充道，他会像国防部长就其工作那样，定期回答有关外交政策的问题。他还指出，前来乌克兰的议员们都知道法国外交官和军方的存在。

“议员们都知道这一点，至少是那些同意来基辅的人，而勒庞女士却没有这样做。 他们之所以知道这一点，是因为他们是在我们的大使馆接受接待的，在那里，外交官和军官们正勇敢地确保我们与这个处于战争中的国家保持联系，”这位外交部长强调道。

当被问及巴黎是否担心俄罗斯的宣传时，这位部长强调，法国公开支持乌克兰，并在提供财政、军事和能源援助方面处于领先地位。

与此同时，他指责总统候选人玛丽娜·勒庞和让-吕克·梅朗雄散布克里姆林宫的宣传。在他看来，两人最近的言论表明，在乌克兰问题上，他们之间并无区别。

“当我们有意或无意地传播克里姆林宫的宣传时，在某种程度上就使法国面临危险。这也是为什么必须严肃对待这些问题的原因之一，”巴罗强调道，RTL报道称。

需要指出的是，俄罗斯曾威胁要对驻乌克兰的法国军人发动袭击。

法国外长就法国军队是否参与乌克兰战争一事作出了回应。

此前，法国已承认在乌克兰部署了本国军队。

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