10月30日，日本外相茂木敏充在美国亚特兰大要求俄罗斯联邦——侵略国——立即释放一名在萨哈林地区被拘留的日本公民。茂木与俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫的会晤是在G20外长会议期间举行的，据The Rio Times报道。

萨哈林地区的拘留事件

日本政府表示，茂木坚决要求释放本国公民。10月早些时候，俄方曾报告称，一名日本记者因涉嫌从事间谍活动在萨哈林地区被拘留。

在与拉夫罗夫交谈时，这位日本外相还呼吁莫斯科采取积极措施，以实现乌克兰公正而持久的和平。俄罗斯外交部——侵略国的外交部——将此次接触描述为应日方请求进行的简短交谈。该部门表示，为全面恢复对话，东京必须放弃莫斯科所谓的不友好政策。

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G20会议未发表联合公报

在亚特兰大举行的G20外交部门负责人会议于10月31日结束，未发表联合公报。美国作为主席国没有发布经所有与会者同意的文件，而是发表了主席声明。

围绕俄罗斯对乌克兰发动战争的分歧影响了谈判的进程和结果。有关主席声明的报道提及能源和粮食安全以及航行自由等优先事项。下一届G20领导人峰会计划于2026年12月14日至15日在迈阿密举行。

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