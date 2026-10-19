伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格齐指责以色列总理本雅明·内塔尼亚胡试图将美国拖入与伊朗的新战争。他在社交平台X上发文，还警告华盛顿不要恢复针对德黑兰的军事行动。

阿拉格齐的声明

阿拉格齐表示，内塔尼亚胡据称正推动美国走向新的冲突，以避免入狱。据他所说，在此前一次“完成任务”的尝试中，伊朗变得更加强大。这位部长还警告称，德黑兰也有自己的“未竟之事”。

阿纳多卢通讯社报道了这名伊朗部长的声明。阿拉格齐有关以色列总理动机的说法是其个人声明。

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特朗普对内塔尼亚胡的支持

伊朗外长的声明是在美国总统唐纳德·特朗普于定于10月27日举行的以色列选举前支持内塔尼亚胡之后发表的。特朗普称赞了与以色列总理在应对伊朗问题上的合作，并表示，如果以色列人选出另一位领导人，美国可能被迫独自完成这项工作。

对抗进程

据该通讯社报道，美国和以色列于2月28日对伊朗发动军事打击，随后德黑兰实施了报复性袭击。在4月停火并于6月达成框架协议后，随着华盛顿与德黑兰之间的谈判暂停，战斗后来再次爆发。

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