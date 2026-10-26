斯洛伐克外交部长尤拉伊·布拉纳尔于10月26日抵达莫斯科，参加俄斯政府间委员会会议。访问期间，他还与俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫举行了会晤。

布拉纳尔表示，斯洛伐克认为有必要与俄罗斯保持对话。

布拉纳尔在谈及与拉夫罗夫的会晤时强调，斯洛伐克与俄罗斯的关系过去是、将来也仍将是“务实且建设性的”，两国将在不受欧盟制裁影响的领域继续开展合作。

“无论反对派的喧嚣者是否乐意，我们都必须与俄罗斯保持沟通并维持对话， 毕竟斯洛伐克的利益也应当符合他们的利益——除非他们希望斯洛伐克公民生活在一个丧失主权、经济孱弱的国家，那里石油、 天然气或电价高得让公民根本无力承担的斯洛伐克生活”，斯洛伐克部长

布拉纳尔指出，他将与拉夫罗夫讨论双边关系、经济与能源合作，以及俄罗斯对乌克兰的战争和为尽快结束战争所做的努力。

关于委员会

斯洛伐克与俄罗斯的政府间委员会——该委员会自2022年俄罗斯对乌克兰发动全面入侵以来一直处于停摆状态——现已恢复运作。会议将于10月26日在莫斯科举行。

斯洛伐克部长在Facebook上公布了这一消息。

需要指出的是，斯洛伐克将派遣代表团前往莫斯科，就石油和天然气问题进行谈判。

斯洛伐克已暂时限制向俄罗斯公民签发大多数类型的申根签证。

斯洛伐克解除了对欧盟延长对俄罗斯制裁的阻挠。

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