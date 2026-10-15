在泰国曼谷，尼日利亚中央银行行长奥拉耶米·卡多索解释了将关键利率下调至23%的决定。他表示，宏观经济指标改善、外汇储备处于高位以及货币和财政政策协调促进了这一决定，Premium Times Nigeria报道。

卡多索于10月15日在泰国首都举行的世界银行和国际货币基金组织会议期间的一场讨论中发言。他指出，9月的决定令市场参与者感到意外，但央行在货币政策委员会会议后与媒体交流时详细解释了其原因。

此前的利率决定

9月，尼日利亚中央银行将利率下调至23%。此前，监管机构曾两次将货币政策利率维持在26.5%——分别是在5月和7月。2月，该利率从27%下调了50个基点。

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卡多索表示，尼日利亚当局在负责财政和货币政策的机构之间签署了一份谅解备忘录。他认为，这有助于协调行动并确保监管机构决定的传导。央行行长还提到引入隔夜利率，他表示，这使人们能够更清楚地了解实际利率水平。

央行的论据

卡多索表示，尼日利亚的外汇储备处于18年来最高水平，通胀持续下降，经济增长保持在可接受水平。他认为，这些因素为纠正货币政策传导机制中的失衡创造了条件。

监管机构负责人还强调，此类举措需要市场信心。他将其与中央银行行动的一致性以及市场参与者相信监管机构正在适当行事联系起来。

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