拉脱维亚金融情报局局长托姆斯·普拉塔齐斯将于12月11日离职。他负责制裁事务的副手保利斯·伊利延科夫斯也决定离开该机构，并计划于11月底结束工作，LSM English报道。

拉脱维亚金融情报局协调该国国际制裁的实施。其职责还包括防止拉脱维亚金融体系被用于洗钱、资助恐怖主义和扩散。

普拉塔齐斯计划重返私营部门

普拉塔齐斯称，这一决定出于其职业规划。他向LETA通讯社证实，计划成立一家专门从事反洗钱的公司。同时，他否认自己的决定与同内政部长亚尼斯·东布拉瓦互动中遇到的困难有关。

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普拉塔齐斯表示，他早在夏季就将这一意向告知同事和相关官员，以便该机构能够提前规划后续工作。他还与内政部长讨论了在选出该机构常任负责人前过渡期间可能继任者的人选。

该机构的工作与继任者

普拉塔齐斯表示，他的优先事项是确保拉脱维亚反洗钱体系的有效性及国际认可。他将开展MONEYVAL对拉脱维亚的第六轮互评，以及建立集中化的制裁实施职能列为主要任务。他认为，这些目标已经实现。

普拉塔齐斯自2019年起在金融情报局工作，2023年9月，拉脱维亚议会选举他担任该机构负责人，任期五年。已在该机构工作超过七年的伊利延科夫斯曾考虑竞选该机构负责人的职位。不过，他决定重返私营部门，并继续撰写有关国际制裁和反洗钱的博士论文。

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