在波兰弗罗茨瓦夫，波兰国家队球员在欧洲足联国家联赛中以1比1战平瑞典后，谈到了主教练扬·乌尔班的未来。这场比赛结束了波兰队在本届赛事中的征程。关于球员们在Tarczyński Arena球场混合采访区的表态，Interia Sport进行了报道。

泽林斯基的立场

由于罗伯特·莱万多夫斯基未进入首发阵容，彼得·泽林斯基佩戴队长袖标带领球队走上球场。他积极评价了与乌尔班的合作。这位国际米兰中场称这名教练是一位优秀的专业人士和好人，并表示希望他继续执教国家队。

与此同时，泽林斯基指出，球员会通过自身表现，在一定程度上影响教练组的未来。据他所说，球队集结是为了获胜，必须在3月变得更强，而参加国家联赛让球队获得了重要经验。

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希曼斯基和贝德纳雷克的评论

塞巴斯蒂安·希曼斯基表示，在扬·乌尔班任期内，波兰国家队展现出能够踢好足球的能力，尽管在某些方面仍有许多需要改进之处。他没有预测关于教练的决定，并补充说，他没有注意到乌尔班对阵瑞典的比赛抱有特别情绪化的态度。

后卫扬·贝德纳雷克称，在没有成绩的情况下，围绕教练的猜测是自然的。他强调，球队相信能够作为一支国家队和一群人走出困难时期，因为所有球员都渴望取得成功。

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