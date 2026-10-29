人权组织全球权利合规组织（Global Rights Compliance，GRC）表示，在俄罗斯这一侵略国，存在一个向企业提供朝鲜劳工的中介网络。根据ABC News报道，调查持续了九个月：GRC代表以卧底身份与该网络成员接触；该组织称，这一网络由莫斯科商人弗拉基米尔·索科洛夫管理。

GRC称，中介机构向企业收取每名朝鲜劳工10万至15万卢布的佣金。该组织表示，这些人可能每天工作长达12小时、每周工作六或七天，并将大部分收入交给朝鲜政权。

学生签证计划

报告称，朝鲜公民据称持学生签证进入俄罗斯，注册进入实际上并不就读的学院，随后被派往企业。自2020年以来，俄罗斯法律允许外国学生在学习期间工作。

GRC认为，这一计划能够规避联合国制裁对雇佣朝鲜公民赴海外工作规定的限制，同时也使他们失去俄罗斯劳动法的保护。该组织还表示，在劳工被派往一家公司之前，该公司必须接受朝鲜代表的审查。

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报告作者指出，索科洛夫未回应置评请求。另一名与该网络有关联的商人否认存在强迫劳动制度，称朝鲜公民是在生产场所接受实践培训的学生，而相关款项是学术奖学金。

为战争经济服务的工作

GRC表示，其在一家铝业企业发现了朝鲜劳工，该企业与大型国防供应商签有合同。该组织还获得了食品生产设施内工人的照片，那里生产供俄罗斯军人使用的干粮；GRC推测，朝鲜公民可能曾包装这些干粮。

根据多边制裁监测小组此前公布的评估，去年在海外工作的朝鲜劳工可能为该政权的核计划提供了4.5亿至8亿美元。该小组估计，全球此类劳工总数为3.5万至10.1万人，主要分布在中国和俄罗斯。

欧盟理事会近日将弗拉基米尔·索科洛夫列入制裁名单，理由是其协助支持朝鲜武器计划的活动，以及违反或规避联合国制裁。相关限制措施包括冻结资产和禁止进入欧盟。

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