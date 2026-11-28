国际原子能机构（IAEA）总干事拉斐尔·格罗西就任命受乌克兰制裁的俄罗斯官员阿列克谢·费拉庞托夫为其副手一事所引发的批评作出了回应。 该机构负责人否认这一决定具有政治性质，称其为常规的人事问题。

格罗西表示，任命某国公民担任国际组织的管理职位，并不意味着支持该国的政策。

“任命一个人，并不等于任命某种政策，也不等于对某个国家给予奖励，”他强调道。

国际原子能机构负责人强调，国际组织会吸纳来自不同国家的专家，其工作人员应根据《联合国宪章》的规定，独立于各国政府行事。

格罗西还指出，费拉庞托夫即将担任的职位此前曾由另一位俄罗斯人担任。据他介绍，当时的人事决定并未引发如此大的社会反响。

“这只是一个常规的人事问题，”该机构负责人表示。

与此同时，格罗西承认，他理解在俄乌战争背景下这一任命所引发的担忧。

费拉庞托夫将出任国际原子能机构副总干事，并领导核能司。此前，乌克兰外交部曾对此人事决定表示反对。

该外交部门强调，任命费拉庞托夫担任该机构最高职位之一，可能会助长俄罗斯对乌克兰核设施占领的合法性。

据《基辅独立报》披露的格罗西接受BBC采访的片段显示，他提到了这一点。

此前，乌克兰外交部长安德烈·西比加曾称，任命一名受制裁的俄罗斯官员担任国际原子能机构（IAEA）副总干事一职是荒谬的。 此人正是参与试图将扎波罗热核电站占领行为合法化的俄罗斯官员。

国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西任命俄罗斯官员阿列克谢·费拉庞托夫为其副总干事兼核能司司长。 尽管乌克兰、多个西方国家以及国际组织均表示反对并呼吁阻止，该决定仍被通过。

此前，乌克兰能源部曾谴责国际原子能机构计划任命一名受制裁的俄罗斯人担任高级职位。

乌克兰外交部反对可能任命俄罗斯人阿列克谢·费拉庞托夫担任国际原子能机构（IAEA）副总干事一职。 乌克兰方面认为，鉴于该官员参与了俄罗斯国家机构旨在为占领扎波罗热核电站行为正名的一系列行动，此项人事决定是不可接受的。

需要指出的是，俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）总干事阿列克谢·利哈乔夫与国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西在奥地利维也纳就扎波罗热核电站的安全问题进行了讨论。 此次会晤是在国际原子能机构大会期间举行的。

国际原子能机构（IAEA）将向19个对乌克兰核电站运行至关重要的变电站派遣考察团。

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