学生团体“高中生！”表示，自11月2日星期一开始，法国将恢复封锁高中的行动。该团体负责人皮埃尔·苏尔扎称，规模最大的行动预计将于周二举行，但一些教育机构可能在两周假期结束后的第一天就被封锁，据Channel NewsAsia报道。

假期后的行动

10月31日，包括高中生和大学生在内的数十万人在法国各地参加示威。这是连续第三个周末举行抗议活动。反对物价上涨的运动是在学生因学习条件恶化和不平等问题举行数周行动后形成的。

学生联盟Union Etudiante的代表萨布琳·哈尔巴赫10月31日也表示，大学和高中的封锁行动将于周二和周四举行。

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对政府提议的回应

政府此前宣布了一系列回应抗议者诉求的措施：更换大学入学平台，并为修缮学校建筑提供贷款。学生认为这些提议不足够。

总统埃马纽埃尔·马克龙呼吁平静恢复上课，并表示年轻人的诉求已被听到。与此同时，苏尔扎称，总统没有听取学生的意见。他表示，对入学平台提出的修改并未解决高等教育学位名额不足的问题，而缩减班级人数的措施将仅适用于十年级，尽管抗议者要求对所有年龄组实施这一措施。

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