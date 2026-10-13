现代汽车集团计划在2026年至2032年间向印度投资155亿美元。资金将用于扩大生产、开发新的汽车技术、建设研发基础设施以及发展本地供应链。据Channel NewsAsia援引路透社报道。

七年计划

该投资计划涵盖2026年至2032年。集团还计划在印度设立专门的投资实体。该公司表示，该计划将提高现代汽车印度公司和起亚印度公司的产能，以大幅增加汽车产量。

这项投资是在现代汽车集团执行董事长于10月13日星期二在新德里会见印度总理纳伦德拉·莫迪后宣布的。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

研发与生产

集团计划向印度研发中心投资约7亿美元，其中包括建设汽车测试赛道。这是开发下一代汽车技术计划的一部分。

现代汽车集团在印度雇用超过2.4万人。该公司表示，这些投资将在制造、研发、工程和供应链领域创造更多就业岗位，但未说明具体数量。

目前，该集团在印度的合计年产能超过140万辆：现代汽车在金奈的工厂为82.4万辆，浦那工厂为17万辆，起亚在阿南塔普尔的基地为43.1万辆。

关注我们在