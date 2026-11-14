扬·乌尔班确定波兰对阵罗马尼亚的阵容 — Interia Sport

波兰国家队主教练扬·乌尔班确定了球队在欧国联B级联赛第五轮客场对阵罗马尼亚的首发阵容。比赛将于11月14日20:45在布加勒斯特举行。据Interia Sport报道，波兰队队长罗伯特·莱万多夫斯基入选首发十一人。

莱万多夫斯基将从开场出战

巴尔托米耶·德龙戈夫斯基将担任波兰队本场比赛的门将。后防线将由马特·卡什、雅库布·基维奥尔、卡茨佩尔·波图尔斯基和奥斯卡·库比亚克组成。中场将有马尔切尔·雷古瓦、维克托·诺瓦克、塞巴斯蒂安·希曼斯基、卡罗尔·希维德尔斯基和尼古拉·扎莱夫斯基，莱万多夫斯基则将担任锋线箭头。

波兰队在赛前出现人员损失。门将马尔钦·布乌卡因健康状况未被征召入国家队。普热梅斯瓦夫·弗兰科夫斯基在抵达球队集训地后无法出战，由阿尔卡迪乌什·皮尔卡替代。彼得·泽林斯基因感冒和脚部受伤缺席比赛，扬·贝德纳雷克则因累计黄牌无法出战。

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两队的赛事形势

四场比赛过后，波兰国家队积4分。在对阵罗马尼亚之前，波兰队落后小组第二名4分，仍保有继续争夺该位置的机会。罗马尼亚排名垫底，需要拿分以避免参加保级附加赛，从而留在B级联赛。

在两队此前的比赛中，波兰以6:0击败罗马尼亚。当时，拉杜·德拉古辛在第22分钟吃到红牌，莱万多夫斯基上演帽子戏法。

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