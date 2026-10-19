在该国外国人数量创下纪录的背景下，日本文部科学省计划扩大面向外国居民的日语教育项目。日本司法大臣塔卡希·山下表示，截至6月底，日本共有4,281,026名外国人居住。 据《日本时报》报道，该部门计划通过补贴和专家咨询支持地方政府。

对学校儿童的支持

8月，该部门批准了一揽子日语教育措施，旨在促进日本人与外国人和谐共处。作为2027财年预算申请的一部分，该部门为相关项目申请了113亿日元，约为前一年的四倍。

具体而言，该部门计划选定约40个外国居民数量较多的市町村，为预备班提供财政支持。在这些班级中，儿童将在进入小学或初中前学习基础日语并了解学校生活。该项目将承担运营费用，包括教师薪酬。

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从2027财年起，计划将1,000多名日语教师纳入由国家部分资助其工资的教师名单。根据该部门的调查，2025年，公立小学、初中、高中及其他教育机构共有创纪录的84,759名学生需要此类教学。其中超过10%因缺乏资金和人员而未获得语言支持。

面向成年人的项目

文部科学省和司法省还在为中长期居留日本的外国人筹备一项关于日语和日常生活实用技能的联合项目。参与者将在入境前或抵达后不久观看在线视频，随后接受对所学内容的评估。政府正在讨论将完成该项目作为批准居留申请的条件。

在2027财年，该部门还将为市町村和其他组织开办的语言课程发布指导方针。其中将规定课程组织和教学内容的标准。截至2024财年，约40%的市町村没有此类课程。计划通过增加办理居留身份手续费的收入等方式为这些项目提供资金。

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