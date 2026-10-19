日本政府计划从4月起恢复接收外国劳动者，为医疗和社会福利机构以及学校提供餐饮服务。由于医院和其他机构中负责烹饪食物的人员短缺加剧，这项措施被视为紧急之举。

据《日本时报》报道，该计划已在相关专家小组会议上提出。政府计划在12月的内阁会议上批准该计划。

就业类别变更

该计划规定，在具备特定技能的外国劳动者第一类居留资格框架内，将餐饮服务从餐饮业类别转入食品和饮料制造类别。有关部门解释称，这类工作主要包括食材准备和烹饪，而非餐饮行业典型的直接服务顾客。

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4月，日本暂停接收进入餐饮业的外国劳动者，因为该类别第一类居留资格持有者人数接近5万人的上限。

劳动者限额

食品和饮料制造类别的外国劳动者最高人数为133,500人。截至7月底，该限额已使用76%。日本农林水产省认为，恢复接收不会对这一类别产生重大影响。

政府还寻求将老年人护理行业第一类居留资格持有者的限额增加2万人，至146,900人，同时不改变该行业160,700人的总体上限。计划到2028财年结束时，将所有类别外国公民的总限额维持在1,231,900人，其中包括825,400名第一类居留资格持有者，以及406,500名4月启动的技能发展就业计划参与者。

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