日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）计划从日本种子岛宇宙中心发射无人火星卫星探测任务（Martian Moons eXploration，MMX）。该探测器预计将在约一年后抵达火星附近，进入其卫星火卫一的轨道，着陆并从表面采集至少10克物质。据Asharq Al-Awsat报道。

来自火卫一的样本

搭载MMX探测器的H3火箭计划于周二4时41分发射，即格林尼治时间周一19时41分。抵达火星后，探测器将在火卫一轨道上停留最长三年，随后计划降落在其表面采集样本。

着陆前，小型漫游车IDEFIX将对表面进行观测，以评估着陆地点的安全性。MMX项目经理川胜康弘向法新社表示，从火卫一采集物质将是世界首例，该任务将成为首次从火星系统返回地球的飞行任务。

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MMX还将观测火星的另一颗卫星火卫二，但未计划在其上着陆。JAXA指出，该任务将研究把火卫一用作天然空间站的可能性，并确定往返火星飞行的要求，这可能对未来载人探险任务具有重要意义。

火星卫星的起源

JAXA预计，采集到的物质将有助于弄清火星、火卫一和火卫二是如何形成的，并进一步完善对太阳系形成过程的认识。关于火星卫星起源的假说包括：它们是在天体撞击火星后形成，或是小行星被该行星的引力捕获。

参与该任务的机构包括法国国家空间研究中心、德国航空航天中心、NASA、欧洲航天局，以及约20所大学和科技公司。

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