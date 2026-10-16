日本政府批准了一项法案，该法案将允许警方远程访问与犯罪活动有关的通信设备。据《日本时报》报道，这项举措旨在帮助执法部门发现诈骗、抢劫及其他违法行为的准备活动；这些违法行为由在日本被称为“tokuryu”的匿名且组织松散的犯罪团伙实施。

远程分析的条件

该法案规定对规范警察履行职责的法律进行修订。如果已经发生具体犯罪，例如某一特定诈骗计划中的通话，并且存在损害扩大或类似违法行为再次发生的风险，则可以进行远程分析。

这些措施计划仅限于由多人共同多次实施的严重有组织犯罪。只有在通过其他方式难以获取必要信息的情况下，才能使用远程访问。

法院许可与数据保护

分析将由国家警察厅警察厅长官指定的工作人员进行。在访问设备前，他们必须向法官说明为何怀疑该设备被用于犯罪，以及警方计划以何种方式获取数据，随后获得法院许可。

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警方只能复制和分析在访问时存储于设备中的信息。为防止新犯罪或用于调查所需的数据将移交给相关工作人员，其余信息将在程序结束后立即删除。该系统不 предусматривает对设备进行持续监控。

对警方行为的监督

每一起远程分析案件都将报告给监督警方活动的公安委员会。如果委员会发现问题，可以要求国家警察厅负责人或都道府县警察本部长采取纠正措施。

通常情况下，设备所有者必须在分析完成后得到通知。通知中应说明访问的时间和原因，以及涉嫌犯罪。如果国会在本届会议期间通过该法案，相关修改将在法律公布后六个月内生效。

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