两国在发现俄罗斯军用飞机出现在各自边境附近后，均将空军置于战备状态。 日本报告称有两架飞机可能侵犯了其领空，而韩国则表示已采取预防措施，以防止这些飞机接近其领空边界。

据日本媒体报道，该事件发生于11月17日（星期二）清晨。 这两架据信属于俄罗斯武装力量的飞机，可能在福冈县冲之岛附近侵犯了日本领空。

作为回应，日本自卫队航空队出动战斗机，对不明飞机的出现作出反应。

日本防卫省表示，日方已向俄方飞机机组人员发出警告，并采取了额外措施。不过，日本防卫省并未具体说明战斗机飞行员采取了哪些具体行动。

此后，俄方飞机继续穿越对马海峡飞行。随后，它们飞越了隶属于日本冲绳县的与那国岛与台湾之间，继而驶入该海域的西部。

韩国军方也监测到俄罗斯战机接近该国领空。据韩联社报道，首尔方面已出动战斗机，以防范空中可能出现的突发状况。

与此同时，韩国方面强调，俄罗斯战机并未侵犯其国家领空。军方在俄机可能进入韩国领空之前就已发现其踪迹，并采取了相应的应对措施。

随后，俄罗斯飞机离开了该区域，并未侵入韩国领空。

据《日本时报》报道，俄罗斯经常向日本周边的国际空域派遣军用飞机。

该报推测，此次事件可能是为了测试日本自卫队的反应速度，并评估其应对潜在威胁的准备情况。

不过，俄方尚未就这些意图作出官方确认。

该事件发生在俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京、中国领导人习近平和美国总统唐纳德·特朗普计划举行的三方会晤前夕。

据报道，谈判定于周四在中国深圳举行的亚太经济合作组织（APEC）论坛期间举行。 不过，目前尚无确凿证据表明俄罗斯军机飞行与计划中的外交接触之间存在关联。

《日本时报》和韩联社均报道了这一消息。

需要指出的是，侵略国俄罗斯的飞机可能侵犯了日本领空。

此前，日本曾因中国飞机94次出动战斗机拦截。

驻日美军的F-35B战机已临时调遣至韩国。

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