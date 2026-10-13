在一名美国海军陆战队员因涉嫌在日本冲绳岛那霸市杀害一名39岁女性而被捕后，日本和美国已开始就美军人员在基地外的行为规则展开磋商。Channel NewsAsia报道。

审查军人行为规则

日本外务大臣茂木敏充10月13日表示，官员们正在评估针对美国军人的现行限制是否有效。他表示，与美国的谈判将讨论巡逻和宵禁管控等问题。

高层磋商将涉及军人在非工作时间的行为，以及规范美国军事人员在基地外私人活动的“自由”政策。

限制措施及各方反应

现行规则于2024年更新，此前冲绳发生了一系列涉及美国军人的性侵案件。其中，这些规则禁止美国军人在基地外的公共场所饮酒，并禁止其在01:00至05:00期间前往酒吧。

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在该海军陆战队员被捕后，美军实施了为期两天的行动暂停，以强化纪律和标准，随后又实施了为期一个月、从午夜开始的宵禁。

日本首相高市早苗表示，高层和工作层面的磋商于上周开始。茂木敏充还与美国国务卿马尔科·鲁比奥通电话，后者就这起涉嫌犯罪表示慰问，并保证美国将配合调查。

冲绳驻有日本约5.4万名美国军人中的大多数，此前涉及美国人员的犯罪曾多次引发抗议。

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