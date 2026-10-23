日本要求探视在俄罗斯被拘记者——德国之声

日本要求获得对记者今井由纪的领事探视权。10月14日，侵略国俄罗斯的联邦安全局在萨哈林岛南萨哈林斯克拘留了他。这名《北海道新闻》报的记者被指控试图获取有关该地区军人的信息。据德国之声报道，俄罗斯当局已将该记者转移至莫斯科列福尔托沃审前拘留中心。

拘留画面显示，联邦安全局人员在今井熟睡时进入了他的酒店房间。法院裁定，这名34岁的记者至少被羁押至12月12日。国际记者联合会表示，若被定罪，他可能面临最高20年监禁。该组织呼吁立即释放今井。

东京与莫斯科的反应

日本驻莫斯科大使馆工作人员被拒绝探视被拘留者。日本首相高市早苗谴责此次逮捕，并否认今井是间谍的说法。

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俄罗斯大使尼古拉·诺兹德廖夫表示，这名记者据称是在犯罪现场被拘留的。他还声称，日本情报机构利用记者收集机密信息，以削弱俄罗斯的安全与防御能力。日本记者兼作家五味洋治驳斥了记者是受雇间谍的说法。

关系紧张

国际关系专家斯蒂芬·长谷表示，莫斯科可能将今井视为交换在国外被拘留的俄罗斯公民的潜在筹码。同时，他认为东京不会屈服于这种压力，因为这可能开创危险的先例。

此次逮捕发生在日俄关系恶化的背景下。紧张局势的核心是长期存在的岛屿争端：日本称其为北方领土，俄罗斯称其为南千岛群岛。8月，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京访问了这些争议岛屿。

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