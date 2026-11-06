日本外务省就俄罗斯将Japan Tobacco International（JTI）的资产移交临时管理一事，向驻东京俄罗斯大使尼古拉·诺兹德列夫提出抗议。日方呼吁莫斯科撤销这一决定。

日本财务大臣片山皋月在记者会上表示，东京方面已呼吁俄方重新考虑该决定。她指出，日本曾多次要求俄罗斯保护日本公民和企业的合法权益。

“日本曾多次呼吁俄罗斯保护日本公民和企业的合法权益，”片山强调道。她补充说，政府将继续密切关注事态发展。

11月5日，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京签署了一项法令，将JTI在俄罗斯的资产移交“工业资产”股份公司临时管理。

该决定特别涉及该公司位于罗斯托夫-纳-多努、叶尔茨和圣彼得堡的烟草厂。据《The Bell》报道，其中圣彼得堡的工厂最为重要。

2023年，该工厂的营收从559亿卢布增至732亿卢布，净利润达到创纪录的132亿卢布。

共同社于11月6日报道了这一消息。

需要指出的是，普京此前已没收了日本烟草巨头Japan Tobacco International在俄罗斯的资产。

此前，独裁者弗拉基米尔·普京签署了一项法令，将“工业资产”股份公司的 “工业资产”股份公司“临时管理”，具体包括日本烟草国际集团（JTI）旗下的四家俄罗斯企业——“彼得罗”、“克雷斯·涅瓦”、“JTI顿河烟草”和“JTI叶列茨”。

隶属于“统一俄罗斯党”阿尔泰边疆区立法会议议员瓦迪姆·斯马金旗下的阿尔泰公司“博奇卡里”， 已致函弗拉基米尔·普京，请求将其暂时接管股份公司“穆尔顿”和有限责任公司“穆尔顿合作伙伴”。

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