在过去六个月里，日本为拦截俄罗斯飞机共出动152次，创下历史新高。

从2026年4月1日至9月30日，日本自卫队共出动442架次战机，拦截了对日本列岛构成威胁的中国和俄罗斯飞机。 日本战斗机监视的飞机包括苏-35、伊尔-20、图-95MS和图-142。其中，针对俄罗斯飞机的拦截出动达152次。 据USNI News指出，根据最新报道，这一数字创下了历史新高。

“相比之下，2025年全年，日本自卫队战斗机为拦截俄罗斯航空器仅出动了59次。 针对中国军机的拦截统计数据如下：2026年4月至9月期间共出动285次，而2025年全年仅出动198次，”《Defense Express》的报道中写道。

据分析人士称，俄罗斯占领军既与中国共同组织战略航空兵的编队飞行（即图-95MS和H-6战机），也单独向日本列岛方向执行飞行任务。

“其中包括伊尔-20雷达侦察机的单机飞行，以及图-95MS和图-142战略轰炸机在苏-35战斗机护航下的飞行。 ‘日本空军出动次数’这一数值并不总是等同于‘俄罗斯和/或中国空军出动了多少架飞机’这一数值。例如，上述报道中提到， “在2026年8月的一起事件中，日本战斗机曾连续五天出动，拦截同一架中国Y-9电子侦察机”，专家们强调道。

然而，正如该刊物指出的，在此情况下，俄罗斯和中国针对日本（克里姆林宫对其持敌对态度）的出动频率增加这一事实引人注目。

例如，分析人士指出，俄罗斯侦察机出动的主要活动区域集中在北海道附近，该地区毗邻北方（千岛）群岛， 而根据某项国际协议，俄罗斯本应将该群岛的一部分归还给日本。



“看来，为了在太平洋地区展示与中国的联盟，并向日本施加压力，俄罗斯不惜消耗本国本就稀缺的战略航空资源——而这些资源首先是用于对乌克兰的打击的”， ——该报道总结道。

据《Defense Express》报道。

日本要求获准探视被俄罗斯扣押的记者——德国之声。

日本对俄罗斯35艘“影子舰队”船只实施了限制措施——RMF24报道。

俄罗斯指责日本阻碍战争的和平解决。

关注我们在