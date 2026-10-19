10月20日，日本从鹿儿岛县种子岛宇宙中心成功发射H3运载火箭，火箭搭载了火星卫星探索任务（Martian Moons eXploration，简称MMX）星际探测器。日本宇宙航空研究开发机构JAXA的这台探测器启程前往火星卫星，执行一项为期五年的火卫一采样返回任务。

火箭于当地时间4时41分发射升空。这是日本旗舰H3火箭首次被用于将航天器送入行星际空间。据《日本时报》报道，MMX将在发射后一小时11分钟与火箭分离。

计划于2029年在火卫一着陆

预计该探测器将于2027年8月抵达火星，随后开始观测并为在火卫一着陆做准备。火卫一是这颗行星两颗卫星中较大的一颗，直径约27公里，距火星约6000公里运行。

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MMX计划于2029年进行两次着陆，并从地表以下至少两厘米的深度采集至少10克物质。在此之前，由法国国家空间研究中心CNES、德国航空航天中心和JAXA参与研制的小型IDEFIX巡视器将勘察地形，以选择安全的着陆地点。

样本预计于2031年返回

在对火星第二颗卫星火卫二进行飞掠观测后，该探测器预计将于2030年11月开始返回地球。按计划，装有样本的返回舱将于2031年7月降落在澳大利亚。

科学家预计，来自火卫一的物质将有助于弄清火星卫星的起源。一种理论认为，火卫一和火卫二是被火星引力捕获的小行星；另一种理论认为，它们形成于火星与另一个天体发生重大碰撞后留下的碎片。该研究还可能提供有关早期太阳系中水和有机化合物分布的信息。

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