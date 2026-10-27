以色列历史上最重要的一次大选投票率达到了创纪录的44.9%

截至当地时间14:00，以色列议会选举的投票率为44.9%。这是自1973年开始统计该数据以来的同期最高水平。

投票站于7:00开放，并将持续开放至22:00。在投票结束前排队等候的选民均可投出自己的选票。部分投票站目前仍排着长队。

在阿拉伯族裔占多数的地区，投票积极性尤为高涨。 社会学家指出，阿拉伯选民的选票可能会对结果产生重大影响，因为根据民调数据，主要政治联盟中没有任何一个能够获得足够的支持，在没有盟友的情况下组建议会多数派。

在高投票率的背景下，总理本雅明·内塔尼亚胡呼吁右翼势力的支持者更积极地前往投票站。 与此同时，他指责阿拉伯政党“拉阿姆”（RAAM）的支持者企图“窃取选举”。

此次议会选举是以色列自2023年10月7日哈马斯袭击事件以来的首次大选。 内塔尼亚胡领导着执政联盟，而反对派代表中包括前总参谋长加迪·艾森科特，他呼吁进行政治变革并恢复该国的国际形象。

来源：Ynet (ynetnews.com)

10月27日，在以色列第26届议会选举期间，各投票站排起了长队。特别是，在靠近加沙地带边境的小型社区，有报道称选民等待时间较长。 一位署名A.的选民表示，自己在等待45分钟后离开了投票站，决定晚上再回来。

以色列公民权利协会（ACRI）指出，在10月27日的选举中，阿拉伯社区的投票站可能存在阻碍投票的情况。 该组织致函中央选举委员会主席、法官诺阿姆·索尔伯格，呼吁其紧急向各投票站派遣监察员。

在以色列，与抗议运动有关联的“被拘留者支持网络”向从国外飞抵以色列参加选举的公民发布了一份呼吁书。 该组织建议他们保存专用紧急热线的号码，将其打印出来并放入护照中，以防警察没收手机。

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