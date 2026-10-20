德国研发活动集中于中等技术领域，削弱了该国竞争力并抑制经济增长。Ifo研究所研究人员奥利弗·法尔克和余晨·郭得出了这一结论，阿纳多卢通讯社报道。

与美国和中国的差距

研究作者称，创新不足，即所谓的“中等技术陷阱”，是欧洲经济增长疲弱的原因之一。根据他们的数据，增长速度较高的经济体将更大份额的研发支出投向高科技领域，包括生物技术、硬件和软件以及航空航天业。

相比之下，德国的研发在很大程度上集中于机械工程和汽车制造业，这些行业属于中等技术部门。2023年，高科技产业占德国制造业研发支出的20%，而美国的这一比例为68%。

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支出结构的重要性

中等技术部门在德国制造业研发支出中的占比达到76%，高于样本平均水平的56%。与此同时，该国高科技领域的占比从1995年的32%下降至2023年的约20%。

研究人员分析了18个国家2000年至2024年的数据。他们发现，高科技部门研发支出占比每增加10个百分点，在中期内与人均年度经济增长率提高0.5个百分点相关。同时，他们未发现研发支出总额与人均经济增长之间存在直接联系。作者呼吁政策制定者不要仅限于设定量化融资目标，并改革创新条件。

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