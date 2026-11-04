在美国大选中共和党遭遇挫败后，埃隆·马斯克开玩笑谈到了太空激光

美国亿万富翁埃隆·马斯克对美国中期选举结果发表了讽刺性评论，此次选举中共和党候选人遭遇了一系列挫败。 这位商人开玩笑说，他所谓的用于干预投票的“太空激光”这次没起作用。

“看来，我那些用于干预选举的太空激光器这次没起作用，”这位亿万富翁写道。

埃隆·马斯克的这番玩笑，是在他为此次竞选投入创纪录资金之后发表的。据《纽约时报》统计，这位亿万富翁向共和党候选人捐赠了4.74亿美元。

这一数额超过了美国历史上任何其他捐助者在单个选举周期内对政治竞选活动的捐款总额。

得克萨斯州候选人肯·帕克斯顿成为最大资金受助者之一。马斯克为其竞选活动拨款1.68亿美元。

然而，巨额资金注入并未帮助帕克斯顿赢得胜利。他最终败给了民主党候选人詹姆斯·塔拉里科。

得克萨斯州的投票结果对民主党而言具有里程碑意义。这是该党候选人38年来首次在该州胜选。

由此可见，尽管埃隆·马斯克为共和党候选人提供了大规模的资金支持，但其中部分候选人仍未能在中期选举中获胜。

马斯克在社交媒体X上通报了这一消息。

美国民主党在11月3日的期中选举中取得了重大胜利，巩固了其在国会参众两院的地位。 在选民对经济形势和伊朗战争不满的背景下，此次投票结果对唐纳德·特朗普总统造成了沉重打击。

民主党在此次中期选举中赢得了足够的席位，从而控制了美国众议院和参议院。 中国社交媒体用户对这一结果反应不一：一部分人批评美国政治体制，另一些人则讨论唐纳德·特朗普总统今后的政治影响力可能会如何影响北京的利益。

据Decision Desk HQ预测，民主党人萨姆·福斯塔格在美国蒙大拿州第1选区众议院选举中胜出。在争夺该空缺席位的角逐中，他领先于共和党候选人亚伦·弗林特。

乌克兰裔的弗吉尼亚州第7选区美国众议员叶夫根·温德曼成功连任国会众议员。他以压倒性优势击败了共和党候选人道格·A·奥利凡特。

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