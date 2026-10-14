2016年至2025年间，在澳大利亚，两个与疑似中国间谍网络有关联的LinkedIn账号锁定了100多名与该国有关的人士。其中包括昆士兰州前州长、现任该州反对党领袖史蒂文·迈尔斯，澳大利亚联邦警察局局长，以及数名联邦政府高级官员，ABC News Australia报道。

这些账号冒充智库代表，向潜在联系对象提供有偿咨询工作，以换取有价值的建议。据ABC报道，这些账号直接联系了其58名联系人，部分收件人提供了个人联系方式。

澳大利亚警方的说法

澳大利亚联邦警察表示，此次行动背后可能是中国国家安全部——该国主要的民事情报机构。澳大利亚联邦警察称，该部门利用虚假的LinkedIn个人资料与潜在外国消息来源建立联系，随后向他们索取信息。

被这些账号联系的人士中，包括个人资料显示任职于政府机构Austrade、澳大利亚外交贸易部、Investment NSW、Invest Victoria和Tourism Australia的人员。在一条消息中，对方被问及是否能够获取政府重要人士的信息。一些收件人拒绝了这些提议。

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史蒂文·迈尔斯于2021年4月与Vera Su账号建立联系，当时他担任昆士兰州副州长。ABC News Australia未看到他与该账号之间的通信：仅凭存在联系这一事实，不能证明迈尔斯曾收到咨询工作邀约或提供了信息。据该媒体报道，他没有回复Vera Su的消息。

与亚历山大·切尔戈案件的关联

据ABC News Australia报道，这些账号与联系过澳大利亚商人亚历山大·切尔戈的同一疑似网络有关。2021年11月，当时居住在上海的他收到Vera Su账号提出的在Nesa Consulting从事兼职工作的邀请，名义上是就中澳贸易提供咨询。

今年3月，切尔戈被判犯有鲁莽外国干预罪，成为澳大利亚首名因该罪被定罪的人。上个月，法院判处他三年六个月监禁。审判期间，法院获悉切尔戈并未披露机密信息，其报告由公开来源的材料组成。

中国驻堪培拉大使馆驳斥澳大利亚联邦警察的说法毫无根据，并表示媒体应遵守职业道德，以公平、客观的方式报道这一情况。

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